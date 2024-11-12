Embraer'den havacılık sektörüne dev yatırım

Brezilyalı havacılık şirketi Embraer, Fas’ın havacılık sektöründeki stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla önemli bir finansman ve iş birliği anlaşması yaptı. Embraer, Marakeş'te düzenlenen Havacılık Fuarı sırasında 400 milyon dolarlık bir finansman anlaşmasının yanı sıra, Fas havacılık sektörü için ortak projeler geliştirme amacıyla ABL Aviation ile bir iş birliğine imza attı. ABL Aviation'ın desteğiyle gerçekleştirilen bu yatırım, Embraer’in E-Jet E2 uçaklarının müşterilerine daha uygun maliyetli finansman seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Bu anlaşma, Fas’ın havacılıkta giderek artan önemini vurguluyor. ABL Aviation, Casablanka merkezli küresel bir havacılık şirketi olarak, Embraer’in uçak teslimatlarını desteklemek amacıyla E2 programına finansman sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Marakeş Havacılık Fuarı'nda duyurulan bu ortaklık, Fas’ı Afrika’da yolcu ve yük taşımacılığı açısından stratejik bir geçiş noktası olarak konumlandırıyor. İki şirket, Fas ve uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yaratma hedefiyle uçak teslimatları, yedek parça temini ve özelleştirilmiş finansman çözümleri sunmayı planlıyor.

ABL Aviation CEO’su Ali Ben Lmadani, Embraer ile yapılan iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şirketinin E2 uçak ailesinin teslimatlarını desteklemekten gurur duyduğunu ifade etti. Lmadani, ABL Aviation’ın sürdürülebilir, güvenilir ve yüksek performanslı dar gövdeli uçakların pazara sunulmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Embraer, ABL Aviation’ın yanı sıra Fas hükümetiyle de bir mutabakat anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, ticari havacılık, savunma ve kentsel hava mobilitesi alanlarında iş birliğini artırmayı ve Fas’ta entegre bir tedarik ekosistemi oluşturmaya zemin hazırlamayı amaçlıyor. Fas’ın havacılık sektörü, ülke ekonomisinin stratejik bir sütunu olarak önemini korurken, hükümet bu sektördeki istihdamı 2030’a kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ülkede bu sektördeki yerel entegrasyon oranı yüzde 40'ı aşmış durumda.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Fas havacılık sektörünün ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtiyor. Ekim ayında düzenlenen bir konferansta IATA yetkilileri, Fas’a yönelik hava trafiğinin son on yılda yüzde 68 arttığını ve geçen yıl 12,4 milyon yolcuya hizmet verildiğini vurguladı. Ayrıca, havacılık altyapısının, Fas ekonomisinin yüzde 44'üne denk gelen ihracat performansına katkı sağladığı belirtildi.