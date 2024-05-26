Emekliler ilk kez sokağa iniyor. Ankara'da bu yollar trafiği kapalı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Emekliler ilk kez sokağa iniyor. Ankara'da bu yollar trafiği kapalı

Geçim sıkıntısı altında inim inim inmeyen Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen emekliler bugün Ankara'da toplanıyor. Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi nedeni ile bazı yollar trafiğe kapalı tutulacak.

Temmuz ayı zam dönemi öncesinde maaşları açlık sınırının çok altın kalan emekliler seslerini hükümete duyurabilmek için ilk kez sokağa inme kararı aldı.
Ankara'da bugün yapılacak Büyük Emekli Mitingi nedeni ile birçok yol trafiğe kapatıldı. Kapatılan yolların saat 17.00'den sonra açılacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte düzenlenen Büyük Emekli Mitingi nedeniyle kapatılacak yolları vatandaşların mağdur olmaması için tek tek listeledi.

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-Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamaya göre bugün Anıt Caddesi ve buraya açılan yolların tamamı trafiğe kapalı olacak.

-Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümüyle buraya çılan cadde ve sokakların tamamı trafiğe kapalı olacak.

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-Dogöl Caddesin'in Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı trafiğe kapalı olacak.

-Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazımkarabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantılı yan varyantların hepsi kapatılacak.

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-Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı yönüne bağlantı veren yan varyant ile Kazımkarabekir Caddesi'nden Gar Meydanı yönüne bağlantı veren yan varyantların tamamı trafiğe kapalı olacak.

-Kazımkarabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm trafiğe kapalı olacak.

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