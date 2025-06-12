Emekliler ne kadar promosyon alacak! Banka güncellemeye gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler ne kadar promosyon alacak! Banka güncellemeye gitti

Haziran ayında emeklilere Halkbank'ın ödeyeceği promosyon belli oldu. Bankaya başvurmak yeterli olacak.

Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemelerini Haziran ayında da sürdürüyor. Bankaya başvuruda bulunan emekliler, maaş tutarlarına göre değişen oranlarda promosyon ödemelerinden faydalanabiliyorlar.

Halkbank'ın emekli promosyon ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:

Brüt maaş tutarı: 10.000 TL - 14.999,99 TL / Promosyon tutarı: 8.000 TL

Brüt maaş tutarı: 15.000 TL - 19.999,99 TL / Promosyon tutarı: 10.000 TL

Brüt maaş tutarı: 20.000 TL ve üzeri / Promosyon tutarı: 12.000 TL

Ayrıca SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor.

Halkbank promosyon başvurusu için Halkbank Mobil, İnternet Şubesi ve Şubelere müraacat etmek yeterli.

HALKBANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Başvurularınızı Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi üzerinden veya banka şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Halbank'tan EYT kapsamında emekli olanlarda promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bunun için yine halkbank'ın internet sitesi üzerinden başvuru yapmak yeterli oluyor.

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