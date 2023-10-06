Emeklileri ağlatacak karikatür. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Erdoğan iktidarından aylardır maaş zammı bekleyen emeklileri ağlatacak karikatürü çizdi.

İşte Ulaş’ın ustalığını konuşturduğu o karikatür:

Karikatürde iki emekli vatandaşın korumasıyla yürüyen Erdoğan’a tepki gösterdiği görülüyor. Emekli vatandaşlardan biri, Erdoğan’a “Bir gün sen de emekli olacaksın.. O zaman halimizi anlarsın belki!.” diye sitem ediyor. Buna karşılık Erdoğan, “Valla bu şartlarda hayatta emekli olmam! Onun için ne diyoruz… ‘Durmak yok, yola devam!..’” yanıtını veriyor.