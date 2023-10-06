Emeklileri ağlatacak karikatür. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Usta karikatürist Emre Ulaş, aylardır zam bekleyen emeklileri ağlatacak karikatürü çizdi.

Emeklileri ağlatacak karikatür. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Erdoğan iktidarından aylardır maaş zammı bekleyen emeklileri ağlatacak karikatürü çizdi.

İşte Ulaş’ın ustalığını konuşturduğu o karikatür:

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Karikatürde iki emekli vatandaşın korumasıyla yürüyen Erdoğan’a tepki gösterdiği görülüyor. Emekli vatandaşlardan biri, Erdoğan’a “Bir gün sen de emekli olacaksın.. O zaman halimizi anlarsın belki!.” diye sitem ediyor. Buna karşılık Erdoğan, “Valla bu şartlarda hayatta emekli olmam! Onun için ne diyoruz… ‘Durmak yok, yola devam!..’” yanıtını veriyor.

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