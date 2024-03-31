Emeklilerin gazabı mı yaşanıyor? Seçim sonçları belli oldu

Seçim öncesi Emekliler zam zam zam diye iktidara seslendi. Ancak iktidardan gelen cevap ise "emekliye verirsek memurların maaşlarını ödeyemeyiz" şeklinde geldi.

Hal böyle olunca sonuç da seçim öncesi emeklilerden gelen konuşmalar gibi oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'den seçmenin bir başka deyişle "zam bir başka bahara" kaldı denilen emekliler yaptı yapacağını. Sonuçlar seçim yasağının kalkmasıyla birlikte sonuçlar ajanslara düşmeye başladı. Aslında sonuç da ortadaydı. Kazanan belli oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara Mahsur Yavaş, İzmir'de de Cemil Tugay...