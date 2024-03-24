Emeklilerin gözü Erdoğan’da. İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek?

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için son düzlüğe girilmişken vatandaşların gözü kulağı partilerin kendilerine vaatleri oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seyyanen zam açıklamasında.

Daha önce yaptığı açıklamalarda seyyanen zammın emekli maaşları arasında adaletsizliğe yol açtığını belirten ve ekonomiye etkisinin çok büyük olacağını ifade eden Erdoğan, muhalefetin emeklilere zam talebini ise provokatörlük olarak nitelendirmişti.

EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI GELECEK Mİ?

Bugün Atatürk Havaalanı meydanında Yeniden Büyük İstanbul mitinginde Recep Tayyip Erdoğan İstanbullulara seslenecek.

Erdoğan’ın seyyanen zam açıklamasına rağmen Ankara kulislerinde konuşulan seyyanen zam müjdesinin verileceği konuşuluyor. Emekliler için 5 bin liralık bir seyyanen zam müjdesi en çok gündeme getirilen iddialar arasında.

KABAKTEPE’DEN SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI

Miting öncesinde bir canlı yayına katılan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kendisine yöneltilen Erdoğan’ın müjde verip vermeyeceği açıklamasına şu cevabı verdi: “Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingde bütün gündeme dair açıklamaları olabilir”

Kabaktepe’nin bu açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine çevrildi.