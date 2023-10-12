Emeklilik hayali kuran ev hanımları dikkat! Bakan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı.

AKP'nin Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında yeni adımlar şöyle:

EV HANIMINA EMEKLİLİK İÇİN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak.

Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur (4B) kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.

Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak.

DUL VE YETİMLERE DE İKRAMİYE

Emekliye 5 bin liralık ikramiye tek seferlik ve çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı ve AK Parti Grup düzenlemeyi Meclis'e sunacak.