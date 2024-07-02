Emeklinin maaş takvimi değişti. Zamlı maaşlar bu tarihte yatacak

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Emeklinin maaş takvimi değişti. Zamlı maaşlar bu tarihte yatacak

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanmasını beklerken hangi emekliye ne zaman zamlı maaşının yatırılacağı da belli oldu.

Milyonlarca SSK emeklisi, Bağ Kur emeklisi ve memur emeklisi zamlı maaşlarını iple çekerken zamlı maaş takvimi de belli oldu.

16 milyonu aşkın emekli bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? Emeklinin zamlı maaşı ne zaman yatacak?

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Memurlar ve memur emeklileri SSK ve Bağ Kur emeklilerinden farklı olarak yüzde 10 toplu sözleşme artışına ek olarak, Ocak ayında yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına ilave bir fark alacaklar.

Memur ve memur emeklilerine ikinci 6 ay için yüzde 20 zam yapılması beklenirken SSK ve Bağ Kur emeklilerinin ise yüzde 25-26 oranında zam verilmesi bekleniyor.

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Eğer bu zam oranlarına ek bir refah payı ödemesi de gündeme gelirse bu oran 3 Temmuz sonrası Meclis'e sunulacak ve emekli maaşlarına eklenecek.

ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

1-5 Temmuz: Memur ve emeklilerine Temmuz maaş ödemesi yapılacak.

Daha sonra memur ve memur emeklilerine zam farkı ödemeleri yapılacak.

3 Temmuz: Tüm emeklilerin zam oranları belli olacak.

17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaşı yatırılacak.

25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşı yatırılacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük maaşlar da yapılacak enflasyon artışlarından sonra artacak. Eğer refah payı eklenirse, bu oranlar daha da yükselecek. Sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirlenen yeni maaşlar ise şöyle olacak:

Taban Aylıklar:

Mevcut: 10.000 TL

Yüzde 20.34 Zamlı maaş: 12 bin 34 lira

Memurlar:

Mevcut maaş: 32 bin 860 lira

Yüzde 20.34 Zamlı maaş: 39 bin 544 lira

Memur Emeklileri:

Mevcut: maaş: 14 bin 741 lira

Yüzde 20.34 Zamlı maaş: 17 bin 739 lira

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