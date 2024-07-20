EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayın Tarihi:
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satışlarının yapılması için ihaleye çıkarılacaktır.
  2. İhaleler 01.08.2024 Saat 14:00’dan itibaren aşağıdaki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  1. Yenice Köyü Yeni Mahalle Kayaaltı Mevkii 239 Ada 2 Parselde bulunan 10.492,21 m² çalılık vasfındaki taşınmaz 4.600.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 138.000,00 TL olup, Saat 14.00’da,
  2. Yenice Köyü Yeni Mahalle Kayaaltı Mevkii 239 Ada 100 Parselde bulunan 7.957,52 m² çalılık vasfındaki taşınmaz 3.500.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 105.000,00 TL olup, Saat 14.20’de,
  3. Yenice Köyü Yeni Mahalle 447 Ada 2 Parselde bulunan 2.637,68 m² arsa vasfındaki taşınmaz 1.950.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 58.500,00 TL olup, Saat 14.40’ta,
  4. Esentepe Mahallesi Kireç Ocağı Mevkiinde Tarla vasfındaki 624 Ada 42 Parseldeki 12.082,33 m² miktarındaki Belediyemize ait hisse 9.500.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 285.000,00 TL olup, Saat 15.00’da,
  1. İhaleye ait şartname 01.08.2024 Perşembe günü Saat 12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görebilir veya 1.000,00 TL. bedeli ödeyerek satın alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyenler 01.08.2024 Perşembe günü Saat 12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde ihaleye iştirak edemez
  1. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
  2. İkametgâh Belgesi
  3. Tebligat ve adres beyanı
  4. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
  5. Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi
  6. İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
  7. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname


TÜZEL KİŞİLERİN
Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

  1. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
  2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

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