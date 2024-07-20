EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Yayın Tarihi:
- Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satışlarının yapılması için ihaleye çıkarılacaktır.
- İhaleler 01.08.2024 Saat 14:00’dan itibaren aşağıdaki sıralamaya göre Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Yenice Köyü Yeni Mahalle Kayaaltı Mevkii 239 Ada 2 Parselde bulunan 10.492,21 m² çalılık vasfındaki taşınmaz 4.600.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 138.000,00 TL olup, Saat 14.00’da,
- Yenice Köyü Yeni Mahalle Kayaaltı Mevkii 239 Ada 100 Parselde bulunan 7.957,52 m² çalılık vasfındaki taşınmaz 3.500.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 105.000,00 TL olup, Saat 14.20’de,
- Yenice Köyü Yeni Mahalle 447 Ada 2 Parselde bulunan 2.637,68 m² arsa vasfındaki taşınmaz 1.950.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 58.500,00 TL olup, Saat 14.40’ta,
- Esentepe Mahallesi Kireç Ocağı Mevkiinde Tarla vasfındaki 624 Ada 42 Parseldeki 12.082,33 m² miktarındaki Belediyemize ait hisse 9.500.000,00 TL + KDV üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 285.000,00 TL olup, Saat 15.00’da,
- İhaleye ait şartname 01.08.2024 Perşembe günü Saat 12:00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görebilir veya 1.000,00 TL. bedeli ödeyerek satın alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhaleye katılmak isteyenler 01.08.2024 Perşembe günü Saat 12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde ihaleye iştirak edemez
- İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
- İkametgâh Belgesi
- Tebligat ve adres beyanı
- Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
- Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi
- İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
- FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;
- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064299