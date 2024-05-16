Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afrika üyesi ülkelerin kanserle mücadelede farkındalık ve destek programı çerçevesinde yapılan bu toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda, Fatima Maada Bio, Nijerya’da Emine Erdoğan’ı ilham alarak inşa edilen bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne Emine Erdoğan’ın adının verildiğini belirtti.

Fatima Maada Bio, Afrika’nın kendi kendine yetebilme çabalarını desteklediklerini ve Emine Erdoğan’ın, Afrikalı liderlerin eşleri için ilham kaynağı olan tek “first lady” olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fatima Maada Bio ile verimli bir görüşme yaptıklarını ve kanserle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptıklarını paylaştı. İki lider eşinin, sağlıklı ve güçlü toplumlar oluşturmak için birlikte çalışma konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.