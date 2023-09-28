Emre Altuğ'dan hayranlarına dövme açıklaması

Şimdilerde Yalı Çapkını adlı dizide izlediğimiz şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin dövmesiyle ilgili sorularına yanıt verdi.

Emre Altuğ'dan hayranlarına dövme açıklaması

Çağla Şıkel'le olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey'in üzerine titreyen ve onlara dair yaptığı paylaşımlarla ne kadar ilgili bir baba olduğunu da gösterme fırsatı bulan Emre Altuğ bu defa takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir detaya dair açıklama yaptı.

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Spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir videosuyla takipçilerinin karşısına çıkan Emre Altuğ, hayranlarının kendisinin oynadığı diziyi izlerken kolundaki Uzay dövmesini görmemeleri üzerine sordukları 'Uzay dövmesini sildirdin mi?' şeklindeki sorunun yanıtını verdi.

Yaptığı çalışma sırasında kolundaki dövmeler net bir şekilde görülen Emre Altuğ, çocuğunun adını taşıyan dövmesini sildirmediğini şu sözlerle açıkladı:

"Uzay dövmem tabi ki duruyor, o gün çekim dolayısıyla üstü kapatılmıştı"

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