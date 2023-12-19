Emre Belözoğlu Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya methiyeler düzdü

Atakaş Hatayspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması geldi.

Halil Umut Meler'e saldırarak Türkiye'nin gündemine oturan Ankaragücü'nün eski başkanı Koca'yı cezaevinde ziyaret eden Belözoğlu, "Camia, sayın başkanımız için kolay bir süreç değil" dedi.

Faruk Koca'nın daha önce fair-play ödülü aldığını hatırlatarak Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:

Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor. Camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok değerli. Biz sahanın içinde bu süreçten kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız.

Ankaragücü çok büyük bir camia. Beklenti burada her zaman yüksekti ama bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı. Biz de bunun bilincinde sahada sportif olarak kulübümüzü en yükseğe çekmek adına daha da motive olacağız. Bunu camiamızın ve taraftarlarımızın bilmesini isterim.

"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Kendisini ziyaret ettim, 15 dakika kadar oturduk sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. 2,5 aydır kendisiyle çalışıyorum. Bence çok önemli ve değerli bir insan.

Futbol kurallarının kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek suçlusu varmış gibi bu ülkede algı oluşturmaya gerek yok. Yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak samimice söylüyorum. Kendisi de üzüntüsünü paylaştı. Onu, camiamızı mutlu etmek adına elimizden geldiğince sahanın içinde her şeyi yapmaya çalışacağız.