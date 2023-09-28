Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi.

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken Fatih Tekke’den boşalan teknik direktörlük görevi için Şenol Can ve Hakan Keleş’le de görüşen İstanbul ekibinin asıl hedefi belli oldu.

Asıl ismin kısa süre önce Başakşehir’den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile görüştüğü iddia edilirken, görüşmenin olumlu bir havada geçtiği başkanın Belözoğlu'na doğru bir çalışma ortamı sağlama sözü verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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