Emre Ulaş seçimden sonraki Kılıçdaroğlu'nun son durumunu çizdi

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden iktidara geldi.
YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamasında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.18 oy aldığını duyurdu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.82’da kaldı. Böylece Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Yaratıcı ve ince esprili karikatürleriyle gündemin ve siyasetin nabzını tutan Emre Ulaş, son karikatüründe Kılıçdaroğlu’nu resmetti.
Ulaş’ın çiziminde seçim yarışını kaybeden ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi elinde beyaz güvercin, seçim sonrası ise şahin tuttuğu görülüyor.