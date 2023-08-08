En beğenilen tarihi kişilik Atatürk çıktı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, Türk halkının kendisine olan şükran ve minneti tüm engellemelere rağmen katlanarak artıyor. Fikirleri günümüzde tüm topluma ışık tutan Büyük Önder’in 100 yıl önce olduğu gibi Türk’ü-Kürt’ü, sağı-solu, aleviyi-sünniyi birleştirici unsur olduğu biliniyor.

Metropol Araştırma Şirketi yaptığı bir çalışmada vatandaşlara en çok beğendikleri tarihi kişilikleri sordu. Şıklar arasında ise Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Abdülhamit bulunuyordu.

Atatürk, toplamda yüzde 58,2’lik oranla ankette açık ara ilk sırada yer alırken, ikinci sırayı yüzde 28,5 ile Fatih Sultan Mehmet aldı. Abdülhamit ise yüzde 8,2’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 5,1’i ise fikrim yok yanıtını verdi.

Anketin oy oranlarına göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti;

AKP

Atatürk: 45,7

Fatih Sultan Mehmet: 35,0

Abdülhamit: 12,8

CHP

Atatürk: 82,3

Fatih Sultan Mehmet: 14

Abdülhamit: 2,6

MHP

Atatürk: 31,8

Fatih Sultan Mehmet: 46,6

Abdülhamit: 18,2

İYİ Parti

Atatürk: 80,7

Fatih Sultan Mehmet: 12,4

Abdülhamit: 4,1

HDP/YSP

Atatürk: 51,2

Fatih Sultan Mehmet: 33,3

Abdülhamit: 3,9

Yeniden Refah Partisi:

Atatürk: 28,6

Fatih Sultan Mehmet: 59,5

Abdülhamit: 2,4

TİP seçmeni de 70,8 "Atatürk" derken, diğer parti seçmenleri de yüzde 90 ‘Atatürk’ seçeneğini işaretledi.