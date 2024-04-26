En büyük soykırıma uğrayan millet Türk milletidir. Fatih Altaylı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı kendi adını taşıyan YouTube kanalından gündeme dair güncel konuları yorumlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanının 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” diyerek nitelendirmesinin ardından hem tarihçiler hem de Türk kamuoyu bu büyük yalana ve ABD tarafından soykırım olarak nitelendirilmesine tepkilerini belirtti.

Gündemde bu konu tartışılmaya devam ederken Fatih Altaylı’da konu hakkındaki görüşlerini açıkladı.

“EN BÜYÜK SOYKIRIM TÜRKLERE YAPILDI”

Balkanlar dahil Osmanlı topraklarında en büyük soykırımın Türklere yapıldığını ifade eden Altaylı, “Soykırım başka bir şey ve ben sana şunu net söyleyeyim Osmanlı topraklarında Balkanlar dahil en büyük soykırıma uğrayan millet hangisidir biliyor musun Türklerdir. Balkanlarda bir Türk soykırımı yaşanmıştır.”

“ONCA TÜRK NEDEN GELDİ”

Balkan topraklarından gelen Türklerin bu topraklara gelmesinin nedenin soykırımdan kaçmak olduğunu aktaran Altaylı, aynı zamanda kendisinin de o nesilden geldiğini söyledi. Kimsenin Türk soykırımından bahsetmemesine tepki gösteren Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde oldu:

“Onca Türk niye kaçıp buraya geldi Yunanistan’dan Bulgaristan’dan Bosna’dan Sırbistan’dan niye onca insan geldi. Yollarda neler yaşadılar, kaçı öldü? Benim ailemin bir tarafı bir tarafta öldürülmüş öbür tarafı öbür tarafta öldürülmüş.

Anneannem benim oralardan göçmüş yani çocukken oralardan göçmüş. Anlatıldı yollarda başlarına neler geldiğini, nasıl öldürüldüklerini nasıl büyük kayıplar verdiklerini ben o nesli yaşadım biliyorum niye kimse Türk soykırımından bahsetmiyor kardeşim biz de öldürüldük”