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En Etkili Lazer Epilasyon Yöntemi Buz Lazer

Lazer Epilasyon uygulamalarında gelinen son noktayı temsil eden Buz Lazer, Lazer Epilasyon merkezlerinin de ilk tercihi olmayı başarmıştır. Buz Lazer epilasyon merkezleri sahip oldukları FDA onaylı gelişmiş cihazları ve patentli uygulama teknikleri ile kullanıcılarından tam not almayı başarmıştır.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:09
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:23
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En Etkili Lazer Epilasyon Yöntemi Buz Lazer

En Etkili Lazer Epilasyon Yöntemi Buz Lazer
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Son Dönemin En Etkili Lazer Epilasyon Yöntemi: Buz Lazer

Buz Lazer, lazer epilasyon uygulamalarının en acısız, en hızlı,en güvenilir, en etkili ve en son teknolojilere sahip olanıdır. Alexandrite, Diyot, Nd:YAG olmak üzere 3 ayrı lazer dalga boyunu tek bir  sistemde birleştirmiştir. Bu sayede tüm cilt ve kıl tiplerinde etkili sonuçlar alınabilir.

Alma Lasers firması tarafından uzun yıllar süren ve titizlikle sürdürülen araştırmalar sonucu geliştirilmiştir. Buz Lazer etkili, kalıcı, acısız ve konforlu bir lazer epilasyonu mümkün kılmak için devrim niteliğinde teknolojilere sahip FDA onaylı lazer sistemidir.

Buz Lazer epilasyon kullandığı patentli in-Motion tekniği ile kıl kökleri kademeli olarak ısıtılarak etkili bir şekilde tahrip ederken çevredeki cildin zarar görmesini önler ve ciltte herhangi bir şekilde yanık oluşma riskini ortadan kaldırır. Tedavi başlığının uygulama alanında ütü yapar gibi sürekli hareket ettirildiği bu patentli in-Motion tekniği ile sizlere masaj konforunda lazer epilasyon uygulamaları sunulur.

Kademeli ısıtma yöntemi daha yüksek enerji seviyesi kullanılmasına olanak tanıdığından özellikle ince ve açık renkli kıllarda yan etki riski olmadan istenilen etkiler alınabilir. Uygulama esnasında cildi buz gibi soğutan bu kontak soğutma sistemi neredeyse tamamen ağrısız bir epilasyon tedavi süreci mümkün olur.

Buz Lazer uygulama esnasında cilt yüzeyini uzun süre etkili biçimde serinleten ICE Teknolojisine sahiptir. Buz Lazer cihazının başlığındaki soğuk safir uç uygulama esnasında cildi serinletir ve rahatlatır. Safir uç cilde temas ettiğinde buz gibi soğutmaktadır. Bu kontak soğutma sistemi hasta konforunu arttırarak uygulamaları hiç olmadığı kadar konforlu bir hale getirir. Aynı zamanda ciltte herhangi bir yanık ve leke oluşma riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırılır.

Buz Lazer epilasyon sisteminin kullandığı Diode dalga boyu sayesinde orta derecede melanin emilimine sahiptir. Bu orta emilim seviyesi, gelişmiş kontak soğutma sistemi, patentli ICE Teknolojisi (buz başlık) ve patentli in-Motion (ütüleme tekniği) tekniğinin birleşimi ile oluşan Buz Lazer sistemi, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde ve ince kıllar dahil tüm kıl tiplerinde her mevsimde güvenle uygulama yapılabilmesini sağlar.

Buz Lazer Merkezlerine ve Seans Ücretlerine Nasıl Ulaşılır?

Buz Lazer epilasyon uygulamalarından istenilen sonuçların, olabilecek en etkili şekilde alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. Buz Lazer epilasyon uygulamalarını gerçekleştirecek ekibin profesyonelliği, kullanılacak cihazların gerçekliği, işlem yapılacak merkezin güvenirliği, kişinin cilt ve kıl yapısına uygun tedavi dozunun belirlenmesi bu faktörlerden sadece bazılarıdır. Buz Lazer ve tüm lazer epilasyon uygulamalarının seans fiyatları kişinin cilt yapısına, kıl yapısına, kıl yoğunluğuna ve işlem yapılacak bölge sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlı olan makinelerin kullanıldığı gerçek Buz Lazer epilasyon merkezlerine www.buzlazer.com linkinden ulaşabilir ve detaylı fiyat bilgisi alabilirsiniz.

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