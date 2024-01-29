En iyi Dilber dansını erkek yaptı

Kaynak: Onedio
En iyi Dilber dansını erkek yaptı
Yılmaz Erdoğan’ın yönetmen ve oyuncu olduğu İnci Taneleri dizisindeki Dilber Dansı resmen bir akım haline dönüştü. Dillerden düşmeyen Dilber Dansını en iyi yapan kişi ortaya çıktı.

İnci Taneleri dizisi ile hayatımızın bir anda orta yerine konan Dilber Dansı adeta bir fenomen halini aldı. Dans için birbirleri ile yarışan kişiler, pavyon dansı için açılan kurslar derken Dilber karakterine can veren Hazar Ergüçlü’ye taş çıkartacak Dilber Dansı, spor eğitmenliği yapan Noyan Dülek’ten geldi.

Sosyal medya ve YouTube hesabından spor eğitmenliği yapan ve izleyenlere eğitim veren Noyan Dülek bu defa iki bacağının arasına bant koyarak kendi yorumu ile Dilber Dansı yaptı.

İzleyenlerin oldukça beğendiği Dilber Dansı, Noyan Dülek yorumu ile kullanıcılardam tam not alırken paylaşılan videoya övgüler yağdı.

Noyan Dülek’in performansına; “Harika bir performans”, “Dilber’den daha iyi”, “Çok iyi ya” gibi yorumlar geldi.

İşte Noyan Dülek'in Dilber Dansı performansı:

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