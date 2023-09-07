En müsrif 3 burç açıklandı. Para ellerinden sabun gibi kayıyor

Para harcamayı seven bazı insanların değerlendirmesini yapan astrologlar, genelde bu kişilerin aynı burcu taşıdığını ortaya çıkardı.

Parayı asla elinde tutamayan ve adeta ellerinden sabun gibi kaydıran bu burçtan kişiler için birikim yapmak tamamen hayalden ibarettir.

GercekGundem.com'da yer alan bilgilere göre işte o burçlar:

ASLAN BURCU

Çalışkan yapısıyla bilinen Aslan burçları, konu para harcamak olunca rakip tanımazlar. Eline geçen parayı değerlendirmeyi seven Aslanlar, alışveriş yapmaya bayılırlar. Konu sevdikleri veya değer verdikleri insanlar olunca para harcamaktan da geri durmazlar.

İKİZLER BURCU

Yeni şeyler almayı çok seven İkizler burcu bireyleri, tam bir alışveriş tutkunudur. Alışveriş merkezlerinden çıkmayan İkizler bireyi, cüzdanını boşaltana kadar harcama yapar. Birikim konusunda usta olsalar da alışverişteyken cömertlikte sınır tanımazlar.

KOVA BURCU

Kirli çıkı olarak akıllarda yer edinen Kova bireyi, risk almayı sevmez. Parasal konularda tutumlu olan Kova bireyi, buna karşın sevdikleri, arkadaşları ve değer verdikleri insanlara karşı oldukça eli açık davranırlar. Alışverişi az yapsalar da yaptıkları zaman cüzdanlarını boşaltabilirler.