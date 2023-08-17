En zeki 5 burç açıklandı. Onları kandırmak imkansız

IQ seviyesi diğer kişilere oranla daha yüksek olan 5 burç açıklandı.

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1- BOĞA BURCU

Dünyanın kendi çevresinde döndüğünü düşünen Boğa bireyi, Keskin zekasıyla dikkat çekerken yaşadığı zorlukları aklını kullanarak aşar.

2- TERAZİ BURCU

Terazi burcu, sorunları pratik yönden çözmesiyle tanınır. Fikirleri ile kolayca başarılı olabilir. İkili ilişkilerinde kalp kırılmasından çok korkan Terazi bireyi, ilişkilerinde de aklıyla hareket etmeyi tercih edebilir.

3- İKİZLER BURCU

Bilgili ve kendine güvenen yapısıyla dikkatleri üzerine çeken İkizler yeni şeyler öğrenmeyi, araştırma yapmayı ve gezmeyi çok sever. İlgi odağı olmayı sevdiği için çevresindeki en akıllı ve bilgili insan olmayı ister.

4- AKREP BURCU

Karşısındaki kişiye üstünlük sağlamak için akıllı ve kurnaz davranabilen Akrep burcu, zayıf görünmemek için her zaman bilgili olmayı ister. Bu doğrultuda araştırmayı, yeni şeyler keşfetmeyi çok sever. Akrep bireyi için bilgisizlik zayıf görünmek anlamına geldiği için, bilmediği bir konu olursa kendisini güçsüz hisseder.

5- KOVA BURCU

Bilgisiz görünmemek için her zaman araştırma yapan ve kendini geliştiren Kova bireyi, her konuda fikir sahibi olmayı amaçlar. Akıllı hamleleriyle dikkat çeken Kova burcu, analiz yeteneği geliştiği için, karmaşık olaylara basit çözümler üretebilir. En sıra dışı fikirler genellikle kova burçlarından çıkar.