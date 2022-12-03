DSÖ açıkladı: Endişe verici yeni korona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Ghebreyesus, korona karşısında izleme, test ve aşılama çalışmalarındaki eksikliklerin, ‘endişe verici yeni korona virüsü varyantının ortaya çıkması için kusursuz koşulları’ yarattığını duyurdu.

ÇİN'DE GEÇİCİ COVID KISITLAMALARI KALDIRILDI

Başkent Pekin'de özellikle kontrol tedbirlerinin halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirten yetkililer, evlerinden dışarı çıkmayan başkent sakinlerinin Covid-19 testlerine katılmalarının gerekmediğini ifade etti. Hastanelerin acil servis ve kadın-doğum gibi önemli bölümlerinde Covid-19 vakasına rastlansa bile bu bölümlerin kapatılmayacağı vurguladı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgelerinde geçerli olan geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığı, daha önce belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanların düşük riskli alanlar olarak sınıflandırıldığın altı çizildi. Yetkililerin, mega kent Guangzhou'da cadde ve sokaklardaki bariyerleri kaldırdığı, yolları açtığı görüldü.

DSÖ, ÇİN’İN KARARINI OLUMLU KARŞILADI

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Çin’in sıkı Covid-19 tedbirlerini hafifletme girişimine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryan, Çin’in Covid-19 ile mücadele stratejisine değişikliğe gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil. Omicron varyantının bulaşıcılık hızı, her bir Covid-19 vakasını durdurmayı imkansız kılıyor”

DSÖ üyesi ülkelerin Covid-19 ile mücadeleye dair kararları halkın yararına alması gerektiğini vurgulayan Ryan şunları dile getirdi:

“Bundan sonra belirlenecek stratejiler, Çin halkının geçimi, refahı ve insan hakları ile virüsün kontrol edilmesi arasında denge sağlamalı”