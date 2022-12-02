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Parlamento evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getirmeye hazırlanıyor

Endonezya parlamentosu, evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören bir tasarıyı onaylamaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:54
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Endonezya evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getirmeye hazırlanıyor

Parlamento evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası getirmeye hazırlanıyor
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The Guardian’da yer alan habere göre, yetkililer Endonezya parlamentosunun evlilik dışı cinsel ilişkiye hapis cezası öngören; Devlet Başkanı’na, devlet kurumlarına ve devlet ideolojisine karşı olan herhangi bir düşüncenin yasaklanmasını öngören bir ceza kanunu düzenlemesini meclisten geçirmeye hazırlanıyor. Tasarıda evlilik öncesi birlikte yaşamanın da yasak olacağı bildirildi.

Endonezya Adalet Başkanı Yardımcısı, söz konusu tasarının 15 Aralık’ta parlamentodan onay alabileceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı, “Ceza kanunun Endonezya değerleriyle uyumlu olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Endonezya'daki insan hakları örgütleri yıllardır tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

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