Cenazelerle görülmemiş dans geleneği ağızları açık bıraktı

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkının ölüler için yaptığı uygulamalar, Batı kültürüne göre korkutucu gelse de, bölge halkı için kutsal ritüeller.

Toraja halkı, ölen kişinin ailesinin acısını dindirmek ve aileyi rahatlatmak için tabutu müzik eşliğinde farklı dans figürleriyle taşıyorlar.

Toraja halkına özel olan bu ritüel sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜLERİ MEZARDAN ÇIKARTIP, GİYDİRİP, GEZİDİRİYORLAR

Torajalılar, akrabalarının cesetlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyorlar.

Endonezya ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olmasına rağmen, Tana Toraja halkı çoğunlukla Protestan Hıristiyan’dır.

‘Ceset Temizleme Töreni’ olarak geçen ‘Ma’nene Festivali’ yüzyıllardır sürdürülüyor.

Gelenek gereği mezardan çıkarılan cesetler arasında çocuklar ve bebekler de var.