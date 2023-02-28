28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cenazelerle görülmemiş dans geleneği ağızları açık bıraktı

Cenazelerle görülmemiş dans geleneği ağızları açık bıraktı

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkının tabut sallama geleneği videosu sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:02
Takip Et

Endonezya'da Toraja halkının cenazelerle görülmemiş dans geleneği

Cenazelerle görülmemiş dans geleneği ağızları açık bıraktı
+
Aa
-

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda yaşayan Toraja halkının ölüler için yaptığı uygulamalar, Batı kültürüne göre korkutucu gelse de, bölge halkı için kutsal ritüeller.

Toraja halkı, ölen kişinin ailesinin acısını dindirmek ve aileyi rahatlatmak için tabutu müzik eşliğinde farklı dans figürleriyle taşıyorlar.

Toraja halkına özel olan bu ritüel sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜLERİ MEZARDAN ÇIKARTIP, GİYDİRİP, GEZİDİRİYORLAR

Torajalılar, akrabalarının cesetlerini mezardan çıkarıyor, temizliyor ve yeni kıyafetler giydiriyorlar.

Endonezya ağırlıklı olarak Müslüman bir ülke olmasına rağmen, Tana Toraja halkı çoğunlukla Protestan Hıristiyan’dır.

‘Ceset Temizleme Töreni’ olarak geçen ‘Ma’nene Festivali’ yüzyıllardır sürdürülüyor.

Gelenek gereği mezardan çıkarılan cesetler arasında çocuklar ve bebekler de var.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Talisca geliyor. Bakın hangi takıma
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Depremde yolun yarılma anı güvenlik kamerasında
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme. Yeni transfer antrenmana çıktı
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
﻿Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin emrinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.