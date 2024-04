ENDÜSTRİYEL TİP AKÜ SATIN ALINACAKTIR

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 / 00:01

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ



İHALE KAYIT NUMARASI : 2024/546326



1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; mesut.aslan@euas.gov.tr



2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : 13 adet 2V 1300Ah ve 112 adet 2V 300Ah kapasiteli stasyoner OPzS (sulu tip) akülerin temini, mevcut sistemde bağlı akülerin demontajı ve yerine yeni temin edilenlerin montajı yapılıp teslim edilmesi işi

b)Türü : Mal alımı

c) Dosya No : 2024 / 19

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 17.05.2024 Cuma günü – Saat 11.00’da



4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.



5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 17/05/2024 Cuma günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.



6-)Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.