Enes Ünal ilk kez attı! Bournemouth galip ayrıldı

İngiltere Premier Lig’in 15. hafta maçında Ipswich Town ile Bournemouth kozlarını paylaştı.
ENES ÜNAL ATTI BOURNEMOUTH KAZANDI
Portman Road Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ipswich Town, 21. dakikada Conor Chaplin’in attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Bournemouth adına 63. dakikada oyuna giren milli futbolcumuz Enes Ünal, 87. dakikada topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 27 yaşındaki yıldız bu sezon Bournemouth formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
90+5. dakikada sahneye çıkan Dango Outtara’nın golü ile Bournemouth, deplasmanda 2-1 galip geldi.