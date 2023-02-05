Fiyat sabitleyen marketlere baskınlı denetim. Enflasyon yine zabıtaya emanet

Frenlenemeyen fahiş zamların sorumlusu olarak gösterilen işletmelere baskın modelinin süreceği açıklandı.

‘Enflasyonla mücadele görüntüsü için rafları inceleyen zabıta fotoğrafı devrede’ yorumları yapıldı.

‘KUYRUKLAR GERİ DÖNDÜ İKTİDAR 70’LERİ YAŞATIYOR’

Verilerini geç duyuran ve beklentiyi aşan TÜİK’e göre enflasyon ocakta yüzde 6.65 oldu. ENAG iki mislini açıklarken DİSK-AR, en yoksul grubun gıda enflasyonunu yıllık yüzde 104 olarak duyurdu. Zamlı maaşı eriyen vatandaş Erzurum ve Ankara’daki et kuyruğunun ardından bu kez Konya’da ucuz kıyafet sırasına girdi.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş, eksi üç derecedeki kuyruğa işaret edip “İktidar pembe tablolar çizerken vatandaşın gerçeği ucuz ürün kuyrukları. AK Parti ülkemize 70’li yılların kuyruklarını yaşatıyor” dedi.

SAHTECİLİK ARTTI BAKAN İHBAR ÇAĞRISI YAPTI

Karar gazetesinin haberine göre hedef gösterildikten sonra saldırıya uğrayan, şubelerine kilit vurulan ve bir ay etikete dokunmama kararı alan marketlere dönük yaklaşımın süreceği açıklandı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalındı” denildi. Tarım Bakanı da pahalılıkla artan gıda sahteciliğine karşı denetimin süreceğini duyurdu, tüketiciyi ihbarda bulunmaya çağırdı.

ENFLASYONA KARŞI BASKINLAR SÜRECEK

Ekonomi yönetimi 2022’de artan enflasyonun sorumlusu olarak zincir marketleri sorumlu tuttu ve sıkı denetimler gerçekleştirdi. Birçok zincir fiyat sabitleme yoluna giderken, TÜİK’e göre 2023’te enflasyon aylık yüzde 6,65 artarak beklentileri aştı. 2023’ün ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonra açıklama yapan Hazine Bakanı Nebati, denetimlerin süreceğine işaret etti. Nebati “Tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır’’ dedi.

Türkiye’de 2022 yılında yapılan faiz indirimleri TL’nin rekor değer kaybı yaşamasına neden olurken, enflasyonunun rekor kırmasına neden oldu. Ekonomi yönetimi artan enflasyon karşı zincir marketleri sorumlu tutarak sıkı denetimler gerçekleştirirken, aynı zamanda para cezası kesti. Bazı yerlerde marketlerin şubeleri mühürlenirken, marketler fiyat sabitleme yoluna gitti.

2023’ün ilk ayında marketlerin fiyatları sabit klamsına rağmen enflasyon artmaya devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aylık bazda yüzde 6,65 artarak beklentileri aştı. Beklentileri aşana enflasyon sonrası toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nden denetimlerin süreceği işaret edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapılan yılın ilk ‘Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nda, vatandaşın hakları ve serbest piyasa şartlarını korumak adına, tüm kurumların gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılının ilk ‘Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı’nın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği, 2023 için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarının istişare edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programı ile finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır. Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir” denildi.

BAKAN KİRİŞCİ: GÖZ AÇTIRMIYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 2022 yılında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen 1 milyon 350 bin denetimde, 18 bin 413 olumsuzluk tespit edilerek para cezası uygulandı; 243 işletme için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, güvenilir gıdaya erişimi, en temel insan haklarından biri olarak gördüklerini belirterek konuyu hassasiyetle takip ettiklerini vurguladı.

Bakan Kirişci, vatandaşın kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda ile beslenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini kaydederek, “Ekiplerimizin gıda denetimleri 81 ilde aralıksız sürüyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün Alo 174 Gıda Hattı, değerli vatandaşlarımızın gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışıyor. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa sonuç almak daha kolaylaşıyor. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız” dedi.

‘İKTİDAR ÜLKEMİZİ 70’Lİ YILLARIN GÖRÜNTÜSÜNE MAHKÛM ETTİ’

Ucuz ürün kuyruklarına ilişkin konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP iktidarının ülkeyi 70’li yılların görüntüsüne mahkûm ettiğini ifade etti. Yokuş, “AK Parti’nin ülkemiz vatandaşlarını getirdiği durum ortada. AK Parti’nin yoksulluğa mahkûm ettiği vatandaşlarımız ucuz ürüne ulaşabilmek için soğuk ve kar dinlemiyor. Yurdun dört bir yanında oluşan ucuz gıda kuyruklarına şimdi de giysi kuyruğu eklendi.

Her fırsatta ülkeyi uçurduklarını söyleyen iktidar mensupları pembe tablolar çizerken, vatandaşın gerçeği de bu ucuz ürün kuyrukları. AK Parti iktidarı ülkemize 70’li yılların kuyruklarını yaşatıyor. Ama halkımız ve gençlerimiz umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki seçimde bu iktidara ülkemizi getirdiği durumun hesabını soracağız. İktidarımızda yoksulluğa son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TÜİK’İN AÇIKLADIĞI VERİLERİN DOĞRULUĞU DENETLENMELİ’

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından TÜİK’in açıkladığı rakamlarının doğruluğunun denetlenmesi gerektiği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bir ‘Fiyat Hareketleri İzleme Grubu’ ve TBMM’de bir araştırma komisyonun kurulması gerektiğinin belirtildiği yazılı açıklamada, ‘’TÜİK’in rakamlarının, yapılacak idari ve teknik incelemelerle gerçekliği teyit edilmediği ve kurum şeffaflığı sağlanmadığı sürece bu alandaki tartışmaların önüne geçilmesi zor görülmektedir.

Kurumun itibarının ve inandırıcılığının yeniden inşası için, oluşturulacak ‘Fiyat Hareketleri İzleme Grubu’ dışında fiyat artış hesaplamalarına ilişkin son 5 yıllık işlemlerin denetlenmesi, incelenmesi ve soruşturulması yoluyla tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması önemli görülmektedir. Bu nedenle TBMM’de oluşturulacak bir Araştırma Komisyonu eliyle yapılacak incelemeyle, TÜİK’in işlemlerinin doğruluğu tespit ve teyit edilmeli, kamuoyu nezdindeki yanlış anlaşılmalar giderilerek çalışanların üzerindeki baskı giderilmeli ve TÜİK’in saygınlığı iade edilmelidir’’ denildi.

Öte yandan, TÜİK’in belirlediği enflasyon rakamlarının, memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan temel referanslardan birisi olduğu vurgulayarak ‘’Yapılacak incelemeler sonucunda kasıtlı olarak yanlış ve yanıltıcı hesaplamaların yapıldığının tespiti halinde tüm sorumlular hakkında adli, idari ve disiplin işlemleri başlatılmalıdır. Daha önemlisi rakamların düşük gösterildiğinin tespiti halinde, enflasyon rakamları yeniden hesaplanarak bu rakamların memur ve emekli aylıklarına faiziyle birlikte yansıtılması ve gecikmeli de olsa hakkın teslim edilmesi sağlanmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.

‘İSTANBUL’DA YAŞAMANIN MALİYETİ 27 BİN 596 LİRAYA ÇIKTI’

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,68 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 6,65 olarak açıklandı. Ocak ayında görülen aylık enflasyon son 9 ayın en yüksek enflasyonu oldu. ENAG iki katını açıklarken DİSK-AR, en yoksul grubun gıda enflasyonunu yıllık yüzde 104 olarak duyurdu.

Artan enflasyonla geçinmek her geçen gün zorlaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi Sosyal Yardım Lansmanı’nın gerçekleştiği Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2022 yılında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL’ye çıktığını dile getiren İmamoğlu, “Dört kişilik bir ailede, dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki, bunun üzerine çıksın. İstanbulluların yüzde 61, ‘son üç ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmadığını’ söylüyor” ifadelerini kullandı.