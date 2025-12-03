Serhat Kaya – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde engelli araçlarına ayrılan park alanına park eden resmi araca trafik cezası yazıldı.

Bozüyük’te bir restoranın engelliler için ayrılan otopark alanına park edilen İl Özel idaresine ait resmi aracı gören Ufuk Durak isimli engelli vatandaş ihlali fotoğraflayarak Vali Faik Oktay Sözer’e iletti.

Ufuk Durak ilettiği fotoğrafta, “Biz engellileri her gün hatırlayın lütfen. Bozüyük Köfteci Yusuf önü, engel olmasınlar bize. Yeterince engelimiz var zaten sayın Valim.” ifadeleri ile not düştü.

Engelli vatandaşın talebine sessiz kalmayan Vali Faik Oktay Sözer, “Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır” ifadeleri ile vatandaşa yanıt verirken kısa süre içinde ilgili resmi araca yazılan trafik cezası makbuzunu da paylaştı.

Paylaşılan trafik ceza makbuzunda 11 EK 805 plakalı resmi araca 1.986 TL idari para cezası uygulandığı görüldü.