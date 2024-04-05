Engelli, engellinin tekerlekle sandalyesini çaldı

Amasya'daki ilginç olay, 3 Mart'ta saat 22.00 sıralarında Pir Mehmet Çelebi Cami'nin yanında meydana geldi. Yüzde 60 engelli olan Muharrem Arduç, işletmeciliğini yaptığı cami tuvaletinin önünde akülü tekerlekli sandalyesini park etti. Akşam saatlerinde tuvalete gelen kişi ise akülü sandalyeyi alıp uzaklaştı. Muharrem Arduç, sandalyesini bulamayınca polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sandalyesinin bulunmasını isteyen Arduç, "Akşama kadar buradaydım. Akşam da 22.30 gibi eve gitmek için ayrıldım. Sabah geldiğimde de akülü engelli arabam yoktu. Polisi aradım ihbarda bulundum. Onlar da sağ olsunlar geldiler, bilgileri aldılar bulunması için çalışma başlattılar. Etraftaki güvenlik kameralarına bakacaklar. Akülü arabamı alanlardan şikayetçiyim. Arabam gelsin yeter ki davacı da olmam. Engelli olduğum için caminin tuvaletine bakıyorum" dedi.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettikleri Nihat K.'yi gözaltına alındı. Yüzde 54 bedensel engelli olduğu ortaya çıkan Nihat K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Akülü tekerlekli sandalye de sahibi Muharrem Arduç'a teslim edildi.