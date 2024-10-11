"Engin izin vermiyor" demişti! Dilan Polat yeni şarkısı için tarih verdi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, tahliye olmuştu. Dilan Polat’ın tahliyesinin ardından eşi Engin Polat'ın da tahliyesi gerçekleşmişti.

EŞİ İZİN VERMEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz sene çıkan 'Enerci' isimli şarkısının popülerliği üzerine bir şarkısının daha olduğunu ancak yayınlayamadığını söylemişti.

Dilan Polat paylaşımlarının devamında ise eşi Engin Polat'ın şarkıyı yayınlamasına izin vermediğini söylemişti.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Dilan Polat paylaştığı storyde "Suçsuzum ben anne, ne olur beni affet." sözlerine sahip şarkıyla kendini paylaşarak altına "Bu şarkı başka şarkı. Bu hafta içi okunması için stüdyoya gireceğim. Yakında sizlerle" notuyla şarkı seslendireceğini duyurdu.