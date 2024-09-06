Engin Polat yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı. 40 yılla yargılanırken tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Engin Polat yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı. 40 yılla yargılanırken tahliye edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ve tutuklu olarak yargılanan diğer üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi. Tahliye edilen Engin Polat'a eşlik eden araç konvoyu ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kara para akladıkları suçlamasıyla 40'ar yıla kadar hapis cezası istenen Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Engin Polat cezaevinden çıktıEngin Polat cezaevinden çıktı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün’ün tahliye edilmesine karar verdi. Böylece Engin ve Dilan Polat davası kapsamında tutuklu hiç bir sanık kalmadı.

Tahliye edilen kişiler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ENGİN POLAT'A KONVOY EŞLİK ETTİ

Karardan sonra tahliye edilen Engin Polat'a uzun bir konvoy eşlik etti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Öte yandan Dilan Polat ve kardeşi Sıla doğu, Engin Polat’ı karşılamaya gitti. Polat, ilk yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk" dedi.

Engin Polat’ın konvoyu, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Engin Polat’ın hapisten çıkmasını “Adaletsizlik” olarak yorumladı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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