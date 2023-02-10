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Enkaz altındaki kadından tüyleri diken diken eden sözler: Tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz?

Kahramanmaraş'taki depremlerde evi yıkılan ve enkaz altında kalan bir kadının arama kurtarma çalışmalarındaki bir görevliye "Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? " dediği anlar yürekleri burktu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:43
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Enkaz altındaki kadından tüyleri diken diken eden sözler

Enkaz altındaki kadından tüyleri diken diken eden sözler: Tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz?
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği on binlerce insanın yaralandığı büyük yıkımda halen enkaz altında on binlerce vatandaşın bulunduğu söyleniyor. 

Arama kurtarma çalışmalarında videoya alınan o vatandaşlardan birinin söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu.

Enkaz altındaki kadın ile görevlinin konuşması yürekleri burktu.

O diyalog şöyle: 

Görevli: İnşallah kurtaracağız seni abla. 

Enkaz altındaki kadın: İnşallah, teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Yakınlarınız bu duruma düşmesin inşallah. 

Görevli: Elimizden geleni yapacağız. 

Enkaz altındaki kadın: Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben üşüyordum zaten. Dedim uyuyayım. Yani ne olacaksa zaten olacak hiç kimse de gelmiyor gitmiyor. Üstümüzden böyle geziyorlardı. Burası çok tehlikeli diye çok girmek istemediler herhalde. Onlar da haklı. 

Görevli: Hepsi tehlikeli abla buradan çıksanız, görseniz.  

 

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Doğrucu
10.02.2023 12:24
Yüce Rabbim, bu asil millete bir daha böyle acılar yaşatma lütfen!  
 
Mehmet
10.02.2023 12:09
Elini taşın altına koyan yardıma koşan herkesten Allah razı olsun  
 
zafer partisi
10.02.2023 11:56
senin yüzündeki nura kurban olurum abla  
 
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