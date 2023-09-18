Enkaz yığınına dönüşen kentte sağlık riskleri artıyor: Derne tamamen tahliye olabilir

Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınasının ardından yaşanan sel felaketi sonrası bölgede sağlık riskleri artıyor. Libya Kızılayı Başkanı Abdusselam el-Hac, ekiplerin lojistik imkanların eksikliği ve selden zarar gören bölgelere ulaşım zorluğu gibi bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Enkaz yığınına dönüşen kentte sağlık riskleri artıyor: Derne tamamen tahliye olabilir

Libya Kızılayı sağlık riskleri nedeniyle Derne kentinin tahliyesinin bir seçenek olarak masada olduğunu belirtti. Libya Kızılayı Başkanı Abdusselam el-Hac, kurum ekiplerinin, lojistik imkanların eksikliği ve selden zarar gören bölgelere ulaşım zorluğu gibi bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

"YARALILARI KURTARMA VE CENAZELERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Ekiplerin yardım dağıtma, yaralıları kurtarma ve cenazeleri toplama çalışmalarını sürdürdüğü aktaran Hac, Derne kentinin tahliye edilmesinin, bölgedeki sağlık durumuna göre şekil alacak "muhtemel bir seçenek" olmaya devam ettiğini kaydetti.

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ÖLÜ VE KAYIP SAYISINA İLİŞKİN NET BİLGİ YOK

Halihazırda bölgede cesetlerin yayılması ve içme suyunun kirlenmesi gibi sağlık risklerinin olduğunu dile getiren Hac, ölü ve kayıp sayısına ilişkin net bilgi olmadığını ancak yerinden edilmiş yaklaşık 20 bin aile olduğunu ifade etti.

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LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

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