Epilepsi nasıl bir hastalık

Prof. Kafadar: Epilepsi akıl hastalığı değildir

İsa Karaarslan KAYNAK: İHA
Epilepsi nasıl bir hastalık

Prof. Dr. İhsan Kafadar, “Ağır zeka problemlerine neden olabilecek beyin hasarı olan çocuklarda epileptik nöbetler görülebiliyor ancak epilepsi eşittir zeka geriliği demek değildir” dedi.

Epilepsi hastalığı beyindeki ritim bozukluğu olarak tanımlanıyor. Halk arasında sara olarak bilinen hastalığın nedenleri arasında kafa travması ve menenjit ilk sırada geliyor. Epilepsi, bir anda başa alınan darbe, doğum sırasında yaşanılan sorun, hamilelikte alınan darbe, çocukların ateşli rahatsızlık geçirmesi gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de her 100 kişiden birinin epilepsiyle mücadele ettiğini söyleyen Prof. Dr. İhsan Kafadar, epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bulaşıcı olmadığını ve zeka geriliğine yol açmadığını ifade etti.

ZARAR VERİLECEK ORTAM MESELESİ

Hastalığın tedavi yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Kafadar, “Epilepsi hastalarıyla ilgili olarak günümüzde giderek artan sayıda ilaç tedavileri çıkmaya başladı. Diğer yaptığımız tedavi yöntemi, diyet tedavileri ketojenik diyet dediğimiz, bir başka tedavi yöntemi ise nervus phrenicus pili dediğimiz pil tedavileri, en son ise çok seçilmiş vakalarda düşünülebilecek epileptik cerrahi uyguladığımız tedavi yöntemleri. Bazı epilepsi türlerinde ilaç bile vermeden, bazılarında da yan etkileri ve dozları çok az ilaçlarla bu çocuk yüzde 99 iyileşebilir dediğimiz vaka grubumuz çok fazla. Bizim ülkemiz kültüründe klasik olarak bir kişi nöbet geçirdiğinde soğan, sarımsak, kolonya ve tokat sırayla gidiyor. Bunların hiçbirinin yapılmaması lazım. Nöbet geçiren biri gördüğümüz zaman ilk başta kendine zarar verecek bir ortamdan uzaklaştırılması lazım. Bir başka yapılacak şey kravatı veya boynunu sıkacak bir şey varsa onun gevşetilmesi lazım. Nöbet esnasında da kişi kafasını gerine atıp sallayabilir. O yüzden kafasının altına yumuşak bir şey konması gerekiyor ve yapılabilirse nöbet anında kişiyi yana çevirmeye çalışmak” diye konuştu.

İHA

İlgili Haberler
Baldırıkara nedir ne işe yarar? İşte yanıtı...
Diz ve kalçalarınızı kontrol edin
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Asrın felaketinin hiç yayınlanmamış görüntüleri Gündem
Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti. Asrın felaketinin hiç yayınlanmamış görüntüleri
Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı Gündem
Edremit’te 219 personelle huzur operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti Gündem
Aşırı yağışlar köprüyü böyle göçertti
BM uyardı: Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor Dünya
BM uyardı: Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor
Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu şiiri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı Spor
Süleyman Seba'nın yıllar önce okuduğu şiiri dinleyenler gözyaşlarını tutamadı
Bu meyvelerin kabukları çöpe atmayın Şifalı Bitkiler
Bu meyvelerin kabukları çöpe atmayın