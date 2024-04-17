ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

T.C.

ERBAA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Gümbüşbaşı Mevkii, 368 ada 7 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 10.201 m2'dir. Satışa konu parsel uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip yapı bulunmamakta olup bitki bulunmaktadır. Belediye idari ve mücavir alan sınrı içerisinde kalmaktadır. Kısmen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanmış olup konut alanı ayrık nizam iki kat ve TAKS: 0,30, KAKS: 0.60'dır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 1,53 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 6 adet ceviz, 1'er adet dut ve mahlep ağacı vardır.

Kıymeti : 21.970.929,34 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Yenimahalle Mevkii, 380 ada 18 parsel tapuda bahçeli kerpiç ahır olarak kayıtlı olup 1.165 m2'dir. Satışa konu parsel uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip yapı bulunmamakta olup bitki bulunmaktadır. Belediye idari ve mücavir alan sınrı içerisinde kalmaktadır. Kısmen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve konut alanı olarak planlanmış olup konut alanı ayrık nizam iki katdır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 1,95 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 7 adet ceviz ve 2 adet kavak ağacı vardır.

Kıymeti : 2.565.667,42 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Gölceğiz Mevkii, 367 ada 13 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 5.313 m2'dir. Satışa konu parsel kısmen uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. İmar planı dışında kalan alan, sulu tarım arazisi niteliğinde olup sulama tesisinden (ark) sulama imkanı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip yapı ve bitki bulunmamaktadır. Belediye idari ve mücavir alan sınrı içerisinde kalmaktadır. Kısmen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında ayrık nizam iki kat olarak planlanmış olup TAKS: 0,30, KAKS: 0.60'dır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 1,65 km. uzaklıktadır.

Kıymeti : 8.066.389,97 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mah. Sırapelitler Mevkii, 272 ada 12 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 8.373 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde sürülü olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel %1-3 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal, taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz imar planı sınırına 116 m.'dir. İlçe merkezine (Kaymakamlık) 1,84 km. mesafededir.

Kıymeti : 10.368.118,44 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:22

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Gündoğdu Mah. Kuruçay Mevkii, 259 ada 12 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 7.170 m2'dir. Satışa konu kısmen uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır. İmar planı dışında kalan alan, sulu tarım arazisi niteliğinde olup sulama tesisinden (ark) sulama imkanı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde ekonomik değere sahip yapı ve bitki bulunmamaktadır. Belediye idari ve mücavir alan sınrı içerisinde kalmaktadır. Kısmen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında Ayrık Nizam İki Kat olarak planlanmış olup TAKS: 0.30, KAKS: 0.60'dır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir merkezine hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 3,87 km. uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 8.143.524,77 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 11:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:46

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat ili Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi, Bahçelievler Mah. 242 ada 1 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 6.513,09 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde sürülü oludğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek herhangi bir tarımsal yapı, tarımsal üretim dışında herhangi bir unsur veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel %1-3 meyilli killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, orta profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz Karayaka Kasabası yerleşim yerine kuş uçuşu 4,20 km. ilçe merkezine (Kaymakamlık) 3,80 km mesafededir.

Kıymeti : 3.174.480,07 TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.