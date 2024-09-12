Erbakan cephesinden ağır bombardıman: Ya istifa edecekler ya da tükürdüğünü yalamak zorundalar

Zeki Ceyhan, herhangi bir konuda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerini paylaşmadan önce açıklama yapanların, ya istifa etmek zorunda kalacaklarını ya da söylediklerini geri almak zorunda kalacaklarını belirtti.

Ceyhan, Erdoğan'a ne kadar yakın olunursa olunsun, bu pozisyonun özgürce görüş açıklama imkânı vermediğini vurguladı.

Ayrıca, "Onun pek çok konuşma metnini ben hazırlıyorum" diyerek kendine güvenenlerin bile, bu metinlerin Erdoğan tarafından dile getirilmedikçe bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Son olarak, "kılıç çeken teğmenler" olayı üzerinden örnek veren Ceyhan, Erdoğan’ın açıklamaları öncesinde yapılan tüm açıklamaların ve bu açıklamalara dayanarak başlayan tartışmaların, Erdoğan’ın konuşmasıyla geçersiz hale geldiğini ifade etti.

“YA İSTİFA EDECEKLER YA DA TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAKLAR”

Erdoğan herhangi bir konuda görüş belirtmeden kendi görüşlerini açıklamamaları gerektiğini vurgulayan Zeki Ceyhan, “Açıklarlarsa ne mi olur? Ne olacak, yaptıkları açıklamaların tam tersi görüşler Genel Başkan tarafından dillendirilince kendileri madara olurlar. Veya istifa ya da tükürdüğünü yalamak zorunda kalırlar” İfadelerini kullandı.