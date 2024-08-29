Erciş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)nden

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/401 Esas

KARAR NO : 2024/415

DAVALI : SİNAN DEMİR

Davacı NESLİHAN DEMİR ile DAVALI Sinan DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davanın KABULÜ ile,

Van ili Erciş ilçesiKayaboyun Mah/Köy. Cilt No: 65 Hane No: 1 , BSN: 223 'de kayıtlıYakup ve Suphiye kızı 15/10/1984 Erciş doğumlu, 62131122716 TC kimlik numaralı NESLİHAN DEMİR ile aynı yer BSN: 94'da kayıtlı Ahmet ve Fevziye oğlu 08/08/1988 Erciş doğumlu, 12986760830 TC kimlik numaralıSİNAN DEMİR'in TMK 166/1 Maddesi uyarıncaBOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuklar 18/08/2016 Küçükçekmece doğumlu BUSE NAZ DEMİRve 01/04/2018 Edremit doğumlu MUHAMMED ENES DEMİR'in velayetinin davacı anneye tevdiine,

3-Velayeti anneye verilen küçükler ile baba arasında aşama itibariyle kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına

4-T.M.K'nun 353 ve M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin tüzüğünün 4.maddeleri gereğince velayet kendisine verilen anne kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay ve çocuklar reşit olununcaya kadar mal varlığına sahip oldukları takdirde mal varlığının kazanılmasından itibaren 1 ay içerisinde mal varlığı ile ilgili küçüklerin mal varlığının dökümünü gösterir defter düzenleyerek mahkemeye ibraz etmesine, mal varlığı yok ise defter ibraz etme yükümlülüğünün BULUNMADIĞINA,

5-Alınması gereken 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL karar ilam harcı, tebligat, ilanen tebligat ve araç sarf masraflarından oluşan 18.601,00 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 19.456,20 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesap edilen 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya verilmesine,

7-Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğine,

8- Karar kesinleştiğinde ilgili nüfus müdürlüğüne kararın bildirilmesine,

Dair, iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkememize, Van Bölge Adliye Mahkemelerinin ilgili Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak verilenkarar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02082490