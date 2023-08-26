Erdal Özyağcılar'ın gergin anları! "Böyle çekmeyin"

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Özyağcılar'ın gazetecilerle yaşadığı gerginlik kameralara yansıdı.

Erdal Özyağcılar'ın gergin anları! "Böyle çekmeyin"

Son olarak 'Güven Bana' adlı yapımda yer alan 75 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün Nişantaşı City's Avm'de görüntülendi.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Aracını beklediği esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özyağcılar "Rutin kontroller için doktora geldim. Endişelenecek bir durum yok" dedi.

"HEM ÇEKMİYORSUNUZ, HEM SORU SORUYORSUNUZ"

Gergin tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ardından muhabirlere "Beni hem çekmiyorsunuz, hem de bana soru soruyorsunuz" diyerek çıkıştı.

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Gazetecilerin, "Gazete muhabiriyiz, ses kaydı alıyoruz, sinirlenmenizi gerektirecek bir durum yok" demesine aldırış etmeyen Özyağcılar bu sefer de "Ayağımda terlikler var, beni böyle çekmeyin" diyerek gergin tavırlar sergilemeye devam etti.

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