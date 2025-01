Erdoğan, 2028'deki oy hedefini açıkladı! Erken seçim çağrılarına kulak tıkadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Van 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bir kez daha Van'da bulunmaktan dolayı ayrı bir bahtiyarlık ve heyecan duyduğunu belirten Erdoğan, kongrenin Van, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP tarafından yapılan açıklamalarda kullanılan "Ana strateji erken seçim için bastırmak" sözlerine karşılık verdi.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ALTINDA KALMAMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim ile ilgili; "Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla buraya dikkat edelim, 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"EVLATLARIMIZA MUTLU MÜREFFEH VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

Yaptıkları kongrelerde geleceğe dair vizyonlarını milletle paylaştıklarını ve kendilerini sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre hedefimiz şöyledir, inşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden sahayı sürekli domine ederek, eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı bir çalışma ortaya koyacağız."