Erdoğan, Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atadı. Büyükelçilik unvanı da verildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı başdanışmanı olarak atayıp büyükelçi unvanı verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. ve 13. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atanmış ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde açıklanan atama kararına göre aynı unvanlara sahip olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na atanmıştı.