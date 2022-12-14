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  • Erdoğan'ın bu konuşmasını arşivden çıkardılar. Erdoğan 'Benzin Almanya'dan daha ucuz' diyen vatandaşa bakın ne diyor?

Erdoğan'ın bu konuşmasını arşivden çıkardılar. Erdoğan 'Benzin Almanya'dan daha ucuz' diyen vatandaşa bakın ne diyor?

Erdoğan'ın, Refah Partisi döneminde, benzin Almanya'dan daha ucuz diyen vatandaşa "Saf olma, kendine gel. Ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür" yanıtı yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:10
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Erdoğan 'Benzin Almanya'dan daha ucuz' diyen vatandaşa bakın ne diyor? Erdoğan'ın bu konuşmasını arşivden çıkardılar

Erdoğan'ın bu konuşmasını arşivden çıkardılar. Erdoğan 'Benzin Almanya'dan daha ucuz' diyen vatandaşa bakın ne diyor?
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Erdoğan’ın Refah Partisi döneminde yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Erdoğan’ın Almanya ile Türkiye’de çalışan “İşçi Ahmet” üzerinden yaptığı kıyas dikkat çekti.

Erdoğan Almanya’da çalışmayan bir işçinin Türkiye’de çalışan bir işçiden 1280 kere daha fazla huzur içinde yaşadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

“ALMANYADA ÇALIŞMAYAN İŞÇİ AHMET REFAH İÇİNDE YAŞIYOR”

“Almanya’daki çalışmayan işçi Ahmet Türkiye’deki çalışan işçi Ahmet’ten aylık geliri itibariyle, çocuk paralarını katmıyorum, dikkat edin 1280 kere daha fazla huzur içinde, refah içinde yaşıyor.”

Yine Erdoğan’ın benzinin Almanya’ya göre Türkiye’de daha ucuz olduğunu iddia eden vatandaşa verdiği cevap ise dikkat çekiciydi.

“EKONOMİDE KAİDE ALIM GÜCÜYLE ÖLÇÜLÜR”

“Ama benim saf kardeşim de diyor ki, doğru ya hakikaten Almanya’da 1 mark. 1 mark kaç para şimdi 1200 lira e bizde benzin 1125 lira bak bizde benzin daha ucuz. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür.

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Tekin Ertürk
14.12.2022 08:09
Sorun ne? çözüm ne? Çözüm, Ahzab Suresinden başlayıp yüce Kuran'ın okunmasıdır. Ahzab suresinin özellikle 37. 50. ve 51 ayetleri okumaktır.  
 
özkurtcu
14.12.2022 07:53
saf olanlara söylemiş ozamana göre şimdikilerin izahı bile yok!  
 
ombudsman
14.12.2022 03:06
Hangi erdoğan? Bulunduğu kalıba göre şekil, ortama göre renk değiştiren, dün dediğinin tam zıddını bir gün sonra söyleyen mi? Allah bir dediğinin dışında hiç bir sözüne inanmayın.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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