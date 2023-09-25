Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in baş başa görüşmesi sona erdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev’le birlikte Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere yönelik başlattığı operasyonun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliyev’le görüşmeye geçti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ konusunun ele alınması bekleniyor.
Erdoğan görüşmenin ardından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi’nde Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı temel atma törenine katılacak.

Erdoağan ve Aliyev, daha sonra katılacağı ortak basın toplantısı ve imza töreninin ardından Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirecek.

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