Erdoğan kapatılan Instagram’dan cuma paylaşımı yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Instagram hesabından ise 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıldı.

KALDIRILDI YA DA GÜNCEL HİKAYELER GÖZÜKMÜYOR

Erdoğan'ın Instagram hesabına bakıldığında ise paylaşımın kaldırıldığı gözüküyor. Diğer bir ihtimal ise güncel paylaşımların şu an gözükmemesi.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:

NE OLDU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi engelledi. İlk açıklamada, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, BTK'nın web sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde Instagram'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı.

Instagram'a erişimin kısıtlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'na basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren mevzuat hükümlerinin iptal edildiğine dair bir basın duyurusu yayımladı. Ancak bu duyuru kısa süre içinde AYM'nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı ve AYM'nin web sitesine de erişim sağlanamadı.

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN üzerinden erişebiliyor.

FAHRETTİN ALTUN NE DEMİŞTİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas’ın lideri İsmail Haniye'nin ölümünden sonra yayımladığı mesajda, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine işaret ederek, “Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.