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Vatandaşlar twit atmaya bile korkuyor Erdoğan "Medya özgürdür" diyor

Basının geçmişe göre daha çok itibar kazandığını ifade eden Erdoğan, "2023'ün Türkiye'sinde basın, 80'lere 90'lara göre daha özgürdür" şeklinde konuştu. Oysa vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yapmaya bile korkuyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 07:54
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Erdoğan "Medya özgürdür" dedi

Vatandaşlar twit atmaya bile korkuyor Erdoğan ''Medya özgürdür'' diyor
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Patronlardünyası'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplam 350 mahalli radyo, gazete ve televizyonu bir araya getiren Anadolu Yayıncılar Birliği çıtayı her geçen gün yukarı taşıyor.

Anadolu medyasının sesi ne kadar gür çıkarsa, milletimizin talep ve beklentileri de o kadar duyulacaktır.

Gezi olaylarından, 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız her kritik dönemeçte anadolu medyası çok net bir tavır aldı. Yerel medyamızın desteğini hep gördük ve tecrübe etti. Anadolu medyasına ve temsilcilerine kapımızı daima açık tuttuk. Sizlerle bundan sonra dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.

Özgür, tarafsız ve halka karşı kendini sorumlu hisseden medyanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 4. kuvvet ifadesi bizim medyamızın da sahiplendiği, sıkça referans aldığı bir kavramdır.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİĞİNİZ KİŞİ CUMHURBAŞKANI OLDU"

Medyanın asli görevi de zaten vatandaş adına gözcülük yapmaktır. Millete ve memlekete hizmet eden hiç kimse böyle bir medyadan rahatsız olmaz.
12 Eylül darbecilerine manşetlerinden selam çakan medya kuruluşları hatta kalemşörler olmuştur. Gazeteci kılıklı tetikçiler gördük.

Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Bu başlıkları atanlara hatırlatmak lazım, kendinize ayar verin, eğer vermezseniz millet size ayar verir.

Kandil'deki terör baronlarını 'yere izmarit atmıyorlar' diye övgü yağmuruna tutan basın yayın organları gördük. İşte o Kandil baronları şimdi kız çocuklarının taciz edildiği merkezler haline geldi. Bay Kemal neden konuşmuyorsun? Neden sesin çıkmıyor? Sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek. Şahsımıza manşetlerden ömür biçilmesinden, bebek katillerine sahip çıkanlara kadar medyamızla asla bağdaşmayacak kepazeliklerle karşılaştık. Biz şahsımızı, davamızı ve milli iradeyi hedef alan kirli manşetlerle de mücadele ettik.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da medyamızla birlikte yükselterek gençlerimize emanet edeceğiz.

"BASIN 80'LERE 90'LARA GÖRE DAHA ÖZGÜR"

2023'ün Türkiye'sinde basın 80'lere 90'lara göre daha özgürdür ve halkın gözünde daha çok itibar kazanmıştır. Basın yayın kuruluşları asli görevlerini yerine getirmesinde bizim dönemimizde kavuşmuştur. Herkes dezenformasyon yapmadığı sürece istediğini yazma özgürlüğüne sahiptir.

Türkiye ile ilgili demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü karnesi düzenleyenlerin söz konusu çıkarları olunca nasıl faşizanca davrandıklarını biliyoruz.

Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime bile etmiyorlar. Sadece bu örnekler bile ülkemizi eleştirenlerin ne kadar bozuk sicile sahip olduğunu ispatıdır. Bunların tek derdi, kendi çarpık düzenlerini ayakta tutmak, Türkiye gibi tekerine çomak sokanların önünü kesmektir. Ama artık Türkiye'nin önünü kesemeyeceksiniz, artık yeni Türkiye var.

 

 

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