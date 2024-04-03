Erdoğan mitingte 50 bin demişti. AKP adayı Yozgat'ta 12 bin oy aldı

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Erdoğan mitingte 50 bin demişti. AKP adayı Yozgat'ta 12 bin oy aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde Yozgat'ta düzenlediği mitingte 50 bin kişi olduğunu açıklamıştı. Seçim sonuçlarında Yozgat'ta AKP adayı 12 bin oy alarak 3. oldu.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının belli olması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerdeki katılım oranları yeniden gündem oldu.

Katıldığı mitinglerde emniyet güçlerinden aldığı mitinge katılım oranlarını açıklayan Erdoğan, Yozgat’ta düzenlediği mitingte bu rakamın 50 bin olduğunu açıklamıştı.

Seçimin sonuçlanması ile AKP’nin Yozgat’ta aldığı oy sayısı da belli oldu. Buna göre Yozgat’ta YRP adayı 17 bin 141 oy alarak Yozgat Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanı olarak seçilen Kazım Arslan’ın ardından en fazla oy alan aday ise MHP’den Ömer Açıkel oldu. Açıkel 14 bin 49 oy aldı.

AKP’NİN ADAYI 12 BİN OY ALDI

Mitingte 50 bin kişinin katıldığını belirten Erdoğan’ın Yozgat adayı Celal Köse ise 12 bin 651 oy alarak 3. Sırada yer aldı.

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Erdoğan Yozgat mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meydana gelirken sordum. Şu anda meydandaki, bu ihtişam, 'Katılım ne kadar?' diye... Emniyetten rakamı aldım. Ne kadar dersiniz? 50 bin!"

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