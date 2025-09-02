Erdoğan öyle bir ismi aday yaptı ki duyanlar bile inanamadı! Taşlar yerinden oynuyor...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, lüks harcamaları, tartışmalı hutbeleri ve Anıtkabir’e hiç gitmemesiyle dolu sekiz yıllık görev süresi, 17 Eylül 2025’te sona eriyor. Nefes’te Mahir Bağış’ın edindiği bilgiye göre; Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 Amasya Gümüşhacıköy doğumlu olan Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’ni, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de aynı fakültede Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 2008’de doçent, 2014’te profesör olan Arpaguş, 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle İstanbul Müftüsü olarak atandı.

ATATÜRK İÇİN DUA EDEN MÜFTÜ

Arpaguş, 2021’de İstanbul Müftülüğü görevine Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenen törenle başladı. 2023’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılarak, Atatürk ve silah arkadaşları için cemaatle dua etti.

ALİ ERBAŞ’IN TARTIŞMALI DÖNEMİ

17 Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Ali Erbaş, sekiz yıllık görev süresi boyunca sıkça eleştirildi. Bütçeyi aşan harcamalar, lüks makam araçları ve tartışmalı hutbeler, Erbaş’ı gündemin merkezine oturttu. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi ulusal bayramlarda yayımlanan hutbelerde Atatürk’ün adının anılmaması tepki çekmişti. Erbaş’ın, görev süresi boyunca 42 ülkeye seyahat etmesine rağmen, sadece 7 kilometre uzaktaki Anıtkabir’i hiç ziyaret etmemesi, “Atatürk alerjisi” olarak nitelendirildi.

ERBAŞ’LARIN LÜKS VE AİLE TARTIŞMALARI

Erbaş’ın ailesi de sıkça gündeme geldi. Kızı Vaize Merve Erbaş Likoğlu’nun, “Gassal” dizisiyle ilgili “Gassal tipi diziler çoğalacak, tahtınız devrilecek diye titreyin” paylaşımı büyük tepki topladı. Bir diğer kızı ise lüks arabasıyla dikkat çekti. Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın 6 kez hacca, 7 kez umreye gittiği iddiaları da tartışma yarattı.

GÖREV SÜRESİ UZATILAMIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, başkanlık süresi 5 yıl olup bir kişi en fazla iki kez seçilebiliyor. Bu nedenle Erbaş’ın yeniden atanması mümkün değil. Erbaş ve çevresinin görev süresini uzatmak için mevzuat değişikliği beklediği konuşulsa da, bunun gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.