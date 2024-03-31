Erdoğan sandıkları terk etmeyin paylaşımı yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan sandıkları terk etmeyin paylaşımı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanma işlemlerinin sona ermesiyle sandıkları terk etmeyin çağrısında bulundu.

Türkiye, yerel seçimlerde tercihin, yaptı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi tüm yurtta sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden oy kullanma işleminin bitmesiyle, “Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti” açıklamasında bulundu.

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Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.

Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…”

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