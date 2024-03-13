Erdoğan 'Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız'

AKP’nin yerel seçimler için yaptığı mitingler devam ediyor. Bugün Şırnak’ta düzenlenen mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan felaket tellalığı yapıldığını ve Türkiye’nin önünün, bahtının açık olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin demokrasi, alt yapı ve ekonomisi ile dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmaya az kaldığını belirten Erdoğan satın alma paritesine göre şu anda dünyada 11. Sırada olunduğunu şu sözler ile aktardı:

“Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara. Türkiye'nin önünü de ufuku da bahtı da açıktır. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz.

Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz.

Ülkemizi demokrasisiyle, alt yapısıyla, ekonomisiyle, sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sıradayız.

Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişi başına gelirimizi çoğaltarak, garip gurabaya kol kanat gererek hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Mahalli idareler seçimlerinden sizlerden desteği bu mücadeleyi tüm şehirlerimizle birlikte vermek için istiyoruz. Bilhassa Şırnak'ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahiptir. “