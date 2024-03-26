Erdoğan vatandaştan sabır istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Mitingde yaptığı konuşmada, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yaptıklarını, maaş ve ikramiyeleri yüzde 50 arttırdıklarını söyleyen Erdoğan, can yakan bir enflasyonla boğuştuğumuzu iletti.

“Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor.” açıklamasını yapan Erdoğan, mevcut ekonomik durum için başkalarını suçlayarak, “Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor.” dedi.

VATANDAŞTAN YİNE SABIR İSTEDİ

Erdoğan, “Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar.” İfadelerini kaydetti ve bu oyunu bozacaklarını söyledi.

“BUGÜN DÜNYAYLA YARIŞ HALİNDEYİZ”

“Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var.” İfadelerini kullanan Erdoğan, bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda ise Gazzelilerin yaşadığı vahşet varken gitgide derinleştiğimizi ifade etti ve “Son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırı ile biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz.” dedi.