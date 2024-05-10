Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin saat 14.30’da başlayan görüşmesi sona erdi. Beştepe’de gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Bir saat süren görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis çalışmaları gibi konular ile birlikte, yaşanan dış gelişmeler de ele alındı.

Bir saat süren görüşmede yeni anayasa, siyasetteki normalleşme süreci ve Meclis çalışmaları gibi konular ile birlikte, yaşanan dış gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçiminin sonrasında 29 Nisan günü bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları ve Anayasa çalışmalarındaki son durum değerlendirilmişti.

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