Erdoğan ve DEM Parti Heyeti'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yer alan yerleşkede DEM Parti Heyeti'ni kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan ise yaptığı açıklamada ''Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum'' diyerek hayırlara vesile olmasını diledi.

İLK FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Beştepe'de yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.